Oblačno i hladno, mestimično s kišom

NOVI SAD - U Srbiji se danas očekuje oblačno, mestimično sa snegom i manjim povećanjem visine snežnog pokrivača. Ujutro na jugu ponegde i s kišom, lokalno obilnijim padavinama, a posle podne na severu prestanak snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do tri stepena, najviša dnevna od dva do pet. U Beogradu oblačno, ujutro i pre podne povremeno sa snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna oko tri stepena. Potom do četvrtka pretežno oblačno i hladno, u sredu ponegde sa slabim snegom, u četvrtak noću i u petak ujutro mešovite padavine, a potom kiša. Od petka do nedelje toplije,