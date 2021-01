Pretio policajcima: Vranjanac uhapšen zbog ometanja službenog lica

Večernje novosti pre 1 sat | J.S.

POLICIJA u Vranju je uhapsila je S.T. (57) iz ovog grada sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je u svojoj porodičnoj kući u Vranju pretio policijskim službenicima koji su postupali po prijavi, držeći u ruci lovačku pušku. Policajci su od S. T. oduzeli pušku sa dva patrona u cevi, dok su u sobi pronašli Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden