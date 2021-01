Vakcinisao se bivši astronaut: Drugi čovek koji je hodao Mesecom primio cepivo (foto)

Večernje novosti pre 37 minuta | Tanjug

BIVŠI američki astronaut, drugi čovek koji je hodao po Mesecu, Baz Oldrin, primio je danas prvu dozu vakcine protiv korona virusa, samo nekoliko dana pre njegovog 91. rođendana i apelovao na građane SAD da slede njegov primer.

Oldrin je zahvalio osobama zaduženim za razvoj i distribuciju vakcine, preneo je ''''Njujork post''''. - Molim sve da se prijave za vakcinu što pre mogu, kako bi život mogao da se vrati u normalu što pre - poručio je Oldrin putem Tvitera. Oldrin je primio vakcinu na Floridi, gde živi otkako se penzionisao, preneo je list ''''Florida tudej''''. Buzz Aldrin receives first COVID-19 shot, urges Americans to vaccinate 'as soon as possible' https://t.co/OBILJ6C5cT