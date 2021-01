Ministar izneo frapantan podatak: Srbi umiru VIDEO

B92 pre 2 sata | Tanjug, prva

Beograd -- U 2020. godini Srbija je izgubila više od 53.000 ljudi, najvećim delom zbog korone, kaže ministar za brigu o porodici i demografiji Ratko Dmitrović.

Njega je ugostila TV Prva, u Jutarnjem programu, kada je izneo podatak da je samo u decembru preminulo oko 17.000 građana. "Nestao je grad veličine Šapca, nije izgledalo tako pre dva-tri meseca, ali je u decembru došlo do strahovitog skoka broja umrlih. I to je porast u odnosu na 2019. godinu za 15 procenata", rekao je Dmitrović. Upitan šta je najveći problem sa kojim se suočava njegovo ministarstvo, Dmitrović je kazao da je to odluka mladih da nemaju troje dece