Kako će okvirno izgledati novi paket mera za pomoć građanima i privredi?

Kamatica pre 2 sata | Blic Biznis

On je gostujući u Dnevniku RTS rekao da je doneta odluka o četiri grupe mera. - Prva mera je direktna podrška pomoći privatnom sektoru od 1. marta.

Doneli smo odluku da tri puta po 50 odsto minimalne zarade damo, od 1. aprila da počne da se isplaćuje. To je za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, za kompanije i zaposlene. Postoji dilema da li to da radimo i sa velikim preduzećima. Tako da ćemo tu odluku doneti u sledećem periodu. Od države bi minimalac dobilo čak 1.550.000 ljudi - rekao je Vučić. Prevoznici u drumskom saobraćaju će dobiti 600 evra po autobusu u narednih šest meseci, naveo je on. To je, kako