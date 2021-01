Sneg i oblaci danas u SRBIJI: Evo i kakvo nas vreme očekuje u narednih sedam dana

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

U SRBIJI će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa snegom, saopštio je RHMZ.

U centralnim i južnim krajevima očekuje se manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura biće od - 4 do nula stepeni, a najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Foto: Printscreen/RHMZ U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa slabim snegom. Jutarnja temperatura biće oko - 1 stepen, a najviša dnevna oko 2 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 3. februara, u četvrtak