"Znate kakve probleme imamo na Kosovu i Metohiji; otvorićemo raspravu o vojnom roku" VIDEO/FOTO

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na sastanku sa predstavnicima vojske razgovarao i o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka.

On je najavio da će u narednim mesecima biti otvorena široka javna rasprava o tome. "Razgovaraćemo pre donošenja bilo kakve odluke, jer to ima i svoje dobre i loše strane", istakao je Vučić. Dodao je da je loša strana jer samo obezbeđivanje hrane košta 70 miliona evra, a kada se obezbede i prihodi za vojnike treba dodati još 1,2 do 1,8 milijardi evra. Dobra strana je, ističe, što se sa vojskom mogu popuniti i oživeti prazna mesta u Srbiji. Vučić kaže da će već ove