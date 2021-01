Vučić: Razgovarali smo o vraćanju vojnog roka, vojska ima problema sa popunom

Beta pre 4 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je pokrenuto pitanje obaveznog služenja vojnog roka i da će se o tome voditi široka rasprava u javnosti.

"To ima dobrih i loših strana. Neke od loših su što samo u objektima i hrani to košta preko osam milijardi, računajte 70 miliona evra (godišnje)", rekao je Vučić, posle predstavljanja rezultata Vojske Srbije, dodajući da su troškovi veći ako se na to dodaju primanja za vojnike.

Kako je rekao, dobra strana je da će se popuniti neka garnizona mesta koja su prazna i vratiti život u neka manje opštine, ali i bez obzira na odluku, brzo će biti popunjene jedinice u nekim mestima.

On je naveo da Vojska Srbije ima problema sa popunjenošću, ali da neće reći tačan podatak jer je to vojna tajna, dodajući da nije više toliki problem s odlaskom profesionalnih vojnika kao ranije.

"Imamo problem sa onima koji imaju nešto veće plate ali mogu da dobiju još veće na drugom mestu... Ako u Loznici imate dve fabrike gde je prosečna plata 51.000 dinara a profesionalni vojnik ima recimo od 45.000 do 48.000 dinara, zašto bi on bio vojsci? Zato i moramo da povećamo njihove plate na 55.000 ili 56.000 da bi ostali u vojsci", ukazao je Vučić govoreći o dolasku investitora u zemlju i uslovima koji nude zaposlenima.

On je dodao da se zadovoljan kada država ekonomski napreduje ali da ljudi napuštaju oružane snage ako njihova plata nije na istom ili većem nivou od onoga što mogu da dobiju na proizvodnim ili administrativnim poslovima u gradovima u kojima žive.

Vučić je rekao da se odavno zalagao da zgrade Generalštaba u centru Beograda, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine, budu prodate a da od tog novca na drugom mestu budu izgrađene zgrade i Generalštaba i Ministarstva odbrane, ali da je zbog toga uvek trpeo kritike.

"Optuživali su me da želim da sakrijem tragove NATO zločina, pošto ćemo valjda još 300 godina da držimo srušene zgrade u centru Beograda", rekao je Vučić i dodao da se nada da će VS i Ministarstvo odbrane imati snage da konačno sprovedu tu ideju.

(Beta, 01.28.2021)