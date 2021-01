Pijani policajac kolima teško povredio biciklistu

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

LESKOVAC: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su policijskog službenika D.S. (39) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da je on u jutarnjim časovima upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, i tom prilikom izazvao saobraćajnu nezgodu, u kojoj je 68.godišnji biciklista zadobio teške telesne povrede opasne po život, saopštila je PU Leskovac. Osumnjičenom je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu.