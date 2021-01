Oblačno i uglavnom suvo, uveče i kiša i sneg

RTS pre 1 sat

Umereno oblačno i uglavnom suvo. Uveče i tokom noći više oblaka, uz kišu i sneg mestimično. Jutarnja temperatura od -4 do nule, dnevna do 10 stepeni. U Beogradu tokom dana bez padavina. Temperatura oko 7 stepeni. Do kraja nedelje toplije, uz prolazna naoblačenja.

Ujutru na jugu uz više oblačnosti ponegde sa slabim snegom. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje mestimično sa mešovitim padavinama (kišom i snegom). Vetar slab i umeren, jugozapadni, u Timočkoj krajini severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 0, najviša od 4 do 10 stepeni. U petak umereno i potpuno oblačno, malo toplije, mestimično sa kišom temperature. Na planinama iznad 1.000 metara otapanje snežnog pokrivača. Vetar