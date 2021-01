“Novak bi trebalo da bude omiljen kod navijača, a troši energiju na javno mnjenje”

Vesti online pre 4 sati

Nekadašnji svetski broj jedan Džim Kurijer smatra da Novak Đoković nije uradio ništa pogrešno kada je predstavio Teniskoj asocijaciji Australije predloge za poboljšanje položaja tenisera i teniserki u strogom karantinu.

On je istaao da Novak nije imao lošu nameru. – Novak Đoković se potrudio da se zauzme za ostale igrače u Australiji. On je jednostavno bio lider i to je naišlo na pogrešnu percepciju u australijskoj javnosti, nadam se da će mu oni dati još jednu šansu da objasni šta je mislio – kaže Kurijer, četvorostruki Gren slem šampion. Amerikanac smatra da Novak, uprkos tome što je osvojio 17 Gren slem turnira, ne uživa dovoljno podrške navijača. – On je osetljiv na javno