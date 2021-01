Stiže novo naoblačenje s kišom i snegom

Vesti online pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će danas biti umereno oblačno i suvo, a samo ujutru na jugu uz više oblačnosti ponegde sa slabim snegom.

Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje mestimično sa snegom i kišom. Duvaće slab i umeren jugozapadni, u Timočkoj Krajini severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od – 4 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Srbiji se do 4. februara očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom, u višim planinama sa snegom. Do nedelje toplije, a početkom sledeće sedmice nesto hladnije pa se sneg očekuje i u nižim