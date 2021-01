Red oblaka, red sunca: Vreme danas nestabilno, moguć i sneg

Blic pre 4 sati

U Srbiji će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i snegom, tokom dana biće toplije uz razvedravanje, a uveče i noću očekuje se novo naoblačenje, s kišom u nižim predelima i snegom na planinama.

Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, koji će uveče i tokom noći biti u skretanju na severozapadni, prognoza je RHMZ-a. Najniža temperatura biće od minus pet do četiri, a najviša od sedam na jugoistoku Srbije, do 16 stepeni na zapadu. I u Beogradu će ujutru pre podne biti umereno do potpuno oblačno s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana i posle podne biće pretežno sunčano i toplije, a uveče i tokom noći očekuje se novo