Novi kontingent ruske vakcine stigao u Srbiju

Danas pre 9 sati | Piše: Danas Online / RTS

Avion sa 40.000 doza ruske vakcine „sputnjik V“ sleteo je na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“, a dočekao ga je ministar za inovacije Nenad Popović, javlja RTS.

Ministar Popović je rekao da je danas stiglo 20.000 doza komponente 1 i 20.000 doza komponente 2. „Samo pre manje od 15 sati ove vakcine su bile u fabrici 'Generijum' u Vladimirskoj oblasti, ali uz izvarednu logistiku i podršku cele Vlade Srbije, članova koji su ovde u Beogradu i onih koji su još uvek u Moskvi, to je već sada u Beogradu. To je bio ozbiljan logistički poduhvat i trebalo je dobiti sve dozvole", rekao je Popović za RTS.