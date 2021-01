Pavle Zelić iz Agencije za lekove: Zabeleženo 62 neželjene reakcije, bol, otok ili crvenilo, a sve je to očekivano

Kurir pre 30 minuta

Agencija za medicinska sredstva i lekove je do sada u Srbiji zabeležila 62 neželjene reakcije posle vakcinacije građana.

Pavle Zelić iz Agencije ističe da to nije razlog za zabrinutost i da su sve te reakcije očekivane. Najviše je lokalnih, na mestu uboda. Istakao je da su srpski eksperti kompetentni da na najbolji način provere vakcine. On je rekao da su dosadašnji rezultati vakcinacije u Srbiji odlični i da će nam to pomoći da se preokrenu strašne brojke zaraženih, hospitalizovanih i preminulih od kovida. Kako kaže, situacija u regionu je alarmantna i srpska agencija je na vezi sa