Preokret u slučaju tragedije u Rakovici: Prijatelji porodice tvrde - Dečak nije imao "Tik-Tok"!

Večernje novosti pre 49 minuta | E. H.

BEOGRADSKA policija i dalje istražuje kako je nastradao devetogodišnji Đ. S. iz Rakovice, unuk generala Božidara Delića, koji je pronađen obešen o krevet na sprat u svojoj sobi.

Iako se najpre pojavila informacija da je nastradao zbog izazova koji je preplavio društvenu mrežu "Tik-tok", odnosno igre u kojoj se marama i kaiš stežu oko vrata do padanja u nesvest, to će se znati kad bude završeno veštačenje njegovog telefona odnosno istraga. Prema nezvaničnim saznanjima, prijatelji porodice dečaka tvrde da on nije na telefonu imao instaliranu tu aplikaciju. Komšije sa kojima smo razgovarali kažu da je Đ. S. bio dobro dete i odličan đak, da