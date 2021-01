Policija munjevito rasvetlila slučaj koji je zgrozio Srbiju: Priveden osumnjičeni za krađu iz crkve u Surčinu (video)

Kurir pre 5 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su A.

C. (1974) odmah po, kako se sumnja, izvršenoj krađi u crkvi "Svetog Mateje" u Surčinu. On se tereti da je podesnim predmetom iz drvene kutije ukrao novac prikupljen dobrovoljnim prilozima. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad) Pretresom osumnjičenog policija je pronašla ukradeni novac i opremu koju je koristio pri izvršenju ovog krivičnog dela. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa, osumnjičenom je