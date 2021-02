UŽIVO Više od 105 miliona ljudi obolelo od koronavirusa u svetu; Švedska uvodi korona pasoše?

B92 pre 25 minuta | B92, Beta, Tanjug

Svet je prešao 100 miliona zaraženih, a najteža situacija je u Sjedinjem Američkim Državama koje beleže više od 450.000 umrlih.

Očekivanja da će 2021. godina doneti pobedu nad zarazom počinju da blede, jer dolazi do problema u proizvodnji i distribuciji vakcina. U svetu vlada borba na tržištu vakcina, jer se veruje da su one jedini način da se pobedi zaraza. Do tada ostaje da brojimo vakcinisane, ali nažalost i žrtve. Sve informacije o pandemiji koronavirusa iz minuta u minut pratite u našem LIVE blogu.