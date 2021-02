Jokić: Dobro su me čuvali

Vesti online pre 4 sati

Nikola Jokić je protiv Los Anđeles Lejkersa odigrao najlošiju utakmicu ove sezone.

Denver je izgubio u gostima od šampiona (93:114) i tako prekinuo pobednički niz. Jokić je imao novi dabl-dabl sa 13 poena i 10 skokova, ali bio je to veoma loš šuterski meč. Gađao je 6/16 iz igre i imao je tri izgubljene lopte za 35 minuta na parketu. Često su ga udvajali tokom utakmice. – Kada me udvajaju, mogu da budem malo više agresivan, moram da igram brže, ako hoću da postižem poene. Večeras su me mnogo dobro čuvali. Promašio sam nekoliko polaganja – rekao je