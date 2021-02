Partizan izgubio od Igokee i oprostio se od plej-ofa

B92 pre 39 minuta | B92

Košarkaši Igokee savladali su Partizan u meču 18. kola ABA lige – 83:75.

Partizanu je ovo četvrti poraz zaredom u ABA ligi i crno-beli oprostili su se od ovosezonskog plej-ofa. Igokea je sada na skoru 14-3 i na prvom je mestu u ABA ligi. Igokea je bolje otvorila meč i brzo došla do +5, zahvaljujući zakucavanjima Dalibora Ilića i dobrim šutem Atića. Partizan je napravio mini-seriju od 8:0 i preokrenuo rezultat, pa je imao tri poena prednosti, ali su onda potpuno stali i to je Igokea iskoristila. Od 11:8 za Partizan, brzo se stiže do