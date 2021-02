Šreder: Greška je povezivati Navaljnog i Severni tok 2! Nemačkoj treba ruski gas, američki je mnogo skuplji!

Kurir pre 49 minuta

Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder izjavio je da je Nemačkoj potreban gasovod Severni tok 2 iz Rusije da bi zadovoljila svoje potrebe za energentima u periodu tranzicije sa tradicionalnih na obnovljnive izvore energije.

"Već imamo Severni tok 1 kojim se prenosi 55 milijardi kubnih metara gasa iz Rusije do pokrajine Meklenburg-Pomeranija. A potreban nam je i drugi gasovod", rekao je on i dodao: "I moramo da se zapitamo: gde ćemo ga naći?". A jedina mogućnost za to je, po njegovim rečima, ruski gas jer je američki mnogo skuplji, prenosi TASS. "Čini mi se da je ovde previše ideologije", rekao je Šreder. Altkanzler: Gerhard Schröder beklagt „Russland-Bashing“ in Debatte über Nord