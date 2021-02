Sutra toplo uz umereno naoblačenje tokom dana

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra ujutro biti pretežno vedro, po kotlinama zapadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini ponegde magla a u toku dana i dalje toplo uz umereno naoblačenje, samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno i hladnije, povremeno sa sipećom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče se na jugozapadu Srbije, a u toku noći i u ostalim krajevima se očekuje jače naoblačenje s kišom. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i olujni, jugoistočni, u planinskim predelima jak, jugozapadni. Najniža temperatura kretaće se od nula do 10 stepeni, a najviša od 14 do 21 stepen Celzijusa, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije sa temperaturom do sedam stepeni. U Beogradu će ujutro biti pretežno vedro a u toku