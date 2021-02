Stefanović: Vraćanje vojnog roka koštalo bi osam milijardi dinara godišnje

Radio 021 pre 1 sat | Tanjug

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izrazio je uverenje da će do kraja godine, nakon javne rasprave, biti mogućnost da se naša zemlja opredeli da li želi odmrzavanje redovnog služenja vojnog roka i kakav model.

On je, upitan koliko bi državu koštalo ponovno uvođenje vojnog roka, kao i da li bi, ako se uvede, to važilo i za žene, kazao da u ovom trenutku model o kojem se raspravlja ne podrazumeva obavezu služenja vojnog roka za žene, ali da će one to moći da dobrovoljno da čine. Ministar je ukazao da je neka vrsta rasprave o odmrzavanju redovnog služenja vojnog roka u toku i da Srbija o tome još nije donela odluku. "Jedan od aspekata je i finansijski. Nije lako bez snažne