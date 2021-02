Pred nama najtopliji vikend od početka godine

RTS pre 1 sat

Sa severa Afrike stiže topao vazduh, pa će Apeninsko i Balkansko poluostrvo biti najtopliji deo Evrope. Jutarnja temperatura od 1 do 8 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20, u Negotinskoj Krajini svežije. Početkom naredne nedelje 5 stepeni svežije, ali i dalje iznad proseka.

Ujutro po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije ponegde magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u Negotinskoj Krajini umereno do potpuno oblačno i hladnije. Vetar slab i umeren, jugozapadni i južni, tokom noći na jugu Banata u skretanju i pojačanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 8 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni, u Negotinskoj Krajini 11 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren jugozapadni i južni, tokom