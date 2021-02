Pavićević oštro o ABA ligi, pa zaćutao

B92 pre 1 sat | B92

Zanimljiva scena dogodila se posle meča Mege i Mornara u ABA ligi.

Mega je slavila u ludom finišu, košem u poslednjim sekundama meča za 90:89. Na konferenciju za medije su došli treneri, ali je Mihailo Pavićević iz Mornara imao nešto drugačiji ton od uobičajenog. On nije hteo da komentariše utakmicu. "S obzirom na evropski Zakon o ljudskim pravima, gde je zagrantovana sloboda govora, nažalost to je meni oduzeto pravilnikom ABA lige. Da ne bih pravio trošak i sebi i svom klubu moji odgovori će biti ovakvi", rekao je Pavićević. On