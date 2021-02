Ministar Vulin za sutra najavio novi udarac veljinoj grupi: Istraga se širi, dosad nađeno 30 različitih lokacija

Kurir pre 6 sati

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ocenio je da je nedavna akcija hapšenja organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka jedna od najvećih akcija od 2003. godine.

On je kazao da je do sada privedeno 20 osoba, da pravosuđe nastavlja da radi svoj posao, kao i MUP i BIA. "Njima je određen pritvor do 30 dana. Istraga se nastavlja. Od sutra kreće i finansijska istraga i sve ove osobe moraće da objasne i poreklo svoje imovine", istakao je Vulin. Prema njegovim rečima, organizovana kriminalna grupa se za sada tereti za tri ubistva. "Istraga se širi, neko je učestvovao zajedno sa njima i prodavao im drogu, činio druga teška krivična