"Kriva zaravnjena visoko, ali možda i možemo na leto"

B92 pre 6 sati | RTS, Tanjug

Niš -- Epidemiološka kriva u Srbiji zaravnjena je na visokom nivou, što ukazuje da nema opuštanja u pogledu poštovanja protivepidemioloških mera.

To je danas izjavio član Republičkog kriznog štaba Branislav Tiodorović. "Brojke su nam i dalje visoke. Imamo 20 do 25 posto pozitivnih od broja testiranih. Takođe, raste broj prvih pregleda što ukazuje da je virus tu i da je vrlo prisutan. Naše kovid bolnice imaju dosta veliki broj pacijenata", naveo je Tiodorović u izjavi za RTS. On je rekao da se makar ovakav trend mora očuvati narednih dana i na ovom nivou i dok god se vakcinacija bude sprovodila jer će,