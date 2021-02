Spektakl u prvom kolu – Šapovalov posle velike borbe izbacio Sinera

B92 pre 42 minuta

Denis Šapovalov savladao je Janika Sinera u meču prvog kola Australijan opena – 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.

Derbi prvog kola pripao je Kanađaninu posle velike borbe. Meč je trajao tri sata i 55 minuta. Siner je bolje otvorio meč i odmah je napravio brejk, koji je održao do kraja seta i došao do prednosti. Šapovalov je zatim zaigrao mnogo bolje i napravio brejk na 4:3, kojim je prelomio drugi set i došao do izjednačenja. Pao je Italijan i treći set je lako uzeo Kanađanin sa dva brejka, a u četvrtom setu vodio je 3:1 sa brejkom i išao ka pobedi. Usledio je veliki preokret