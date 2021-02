Tampa Bej razbio Kanzas – Brejdijeva 7. titula! VIDEO

B92 pre 2 minuta | B92

Novi šampioni NFL-a su Tampa Bej Bakanirsi koji su u 55. Superboulu na svom terenu razbili aktuelne šampione Kanzas Siti Čifse sa 31:9 ( (7:3, 14:3, 10:3, 0:0).

Ispisana je istorija američkog fudbala, ali i kompletnog svetskog sporta, jer je Tom Brejdi stigao do svoje 7. šampionske titule u karijeri! Naravno, to nikome nije uspelo u NFL, a osim što ga sada izvesno svi smatraju za najvećeg igrača ovog sporta, sa razlogom je u igri i za najboljeg sportistu stih vremena. Bakanirsi su osvojili titulu prvi put posle skoro dve decenije, a do nje su došli neočekivano lako, budući da su važili za blage autsajdere pre ovog susreta.