Selaković: Nije iznenađenje zahtev za priznanje, jeste što je u čestitki

Blic pre 6 sati

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da ga nije iznenadilo to što SAD traži medjusobno priznanje Srbije i tzv.

Kosova, ali ga je iznenadilo što takvu težnju predsednik SAD Džozef Bajden iznosi u čestitki povodom Dana državnosti Srbije. On je za ,,TV Hepi'' rekao da to pokazuje stav američke spoljne politike. "Medjutim, ono što je za nas najvažnije, kako u aktima međunarodnih organizacija tako i same EU s kojom vodimo pregovore o pridruživanju i članstvu, takve stvari se ne postavljaju kao uslov. A i da stoje, jasan je naš stav, taj stav je iznet na jednom od najvažnijih