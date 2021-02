Čeka nas potpuni haos s vremenom

B92 pre 4 sati | B92, Tanjug, prva

Beograd -- U četvtrak tokom dana doći će do ozbiljnog pada temperature, biće kiše i snega, pa u petak treba očekivati poledicu.

To je izjavio meteorolog Nedeljko Todorović iz RHMZ-a, koji je gostujući na TV Prva rekao i da će od petka uslediti period od sedam do 10 hladnih dana sa temperaturom ispod nule. Za ostatak februara, Todorović je najavio dane sa jutarnjim mrazevima, a najviša dnevna temeratura će biti pet stepeni. Posle tog perioda opet će doći period u kojima će dani imati prolećne temerature vazduha. On je najavio i tokom marta, između 10. i 20, treba očekivati hladniji period sa