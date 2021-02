"Ugovor s Kinezima od 3,2 milijarde evra za gradnju kanalizacione mreže u 65 opština"

B92 pre 37 minuta | B92

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se nakon video-samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.

Vučić je rekao da je predsednik Repubike Kine Si Đinping potvrdio dolazak u Srbiju. Kaže da je saradnja sa Kinom izvanredna i da je ona srpskom narodu donela mnogo sreće i uspeha. "Kada to govorim, dovoljno je da vidite Železaru, Borski rudnik, to da ne dugujemo, da isplaćujemo plate, da nam je Bor jedan od najvećih izvoznika. Povećali smo izvoz za 50 puta u Kinu od 2010. godine i to govori o našem napretku", rekao je Vučić. Naveo je da je i Srbija potpisala ugovor