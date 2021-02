U sredu oblačno, tokom popodneva i uveče kiša

Dnevnik pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji u sredu na severu i zapadu oblačno, ujutro i pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično s kišom.

U ostalim krajevima promenljivo oblačno, a uveče i tokom noći kiša će se, uz jače naoblačenje, preko centralnih krajeva zemlje proširiti ka istoku i jugoistoku. Na visokim planinama padaće sneg. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, na jugozapadu jak jugozapadni. U toku noći na severu i zapadu vetar u pojačanju i skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8 C, najviša dnevna od 13 C na severu do 19 C na jugoistoku, saopštio je Republički