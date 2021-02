Kineski predsednik dolazi u Srbiju Vučić: To je velika čast za našu zemlju

Kurir pre 1 sat

Predsednik Aleksadnar Vučić preneo je danas da je kineski predsednik Si Đinping potvrdio dolazak u Srbiju i izneo podatak na koji je posebno ponosan - da je naša zemlja u poslednjih 10 godina uvećala izvoz u Kinu čak 50 puta. - Predsednik Si najavio je dolazak u Srbiju.

Zahvalio je na pozivu i potrvdio dolazak - rekao je Vučić nakon video samita Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope (CIEZ). View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Dodao je da je ta poseta velika čast za Srbiju, koja sa Kinom ima izvanrednu saradnju, i kojoj mnogo znači inicijativa "Pojas i put" koju je Kina pokrenula. On je istakao i da je jedini predsednik koji je putem telefona razgovarao sa predsednikom Kine. Kao