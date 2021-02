Pajtić: Biću pregovarač s vlastima ako je to konsenzus svih partija koje su bojkotovale izbore

Radio 021 pre 34 minuta | Beta

Bivši lider Demokratske stranke (DS) Bojan Pajtić kazao je da je spreman da pomogne opoziciji kao pregovarač u dijalogu s vlastima o izbornim uslovima ukoliko iza tog predloga Narodne stranke stoji konsenzus svih partija koje su bojkotovale izbore.

On je za današnju Politiku ocenio da je, nezavisno od tog ko će se naći u ulozi pregovarača, izuzetno važno da što pre bude doneta odluka ko će pregovarati u ime cele opozicije. "Pomoći ću ukoliko to bude zajednički predlog svih stranaka koje su bojkotovale izbore. Ukoliko nema konsenzusa i u pregovorima učestvuje 10 i više aktera s opozicione strane, to neće biti efikasan proces i neće se napraviti ozbiljan napredak", naveo je Pajtić. Dodao je da bi dijalog