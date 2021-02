Kon: Nema potrebe za sučeljavanjem sa Nestorovićem, osudili smo izjave

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

“Krizni štab danas je osudio sve koji istupaju protiv vakcinacije i preventivnih mera u borbi protiv koronavirusa”, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

On je naveo da na sednici Kriznog štaba nisu pominjana imena pojedinaca na koje se to odnosi. – U okviru današnjeg sastanka Kriznog štaba, bez spominjanja pojedinačnih imena, osudili smo i jasno naglasili da bilo kakvo istupanje koje ide protiv preventivnih mera, specifično preventivnih kao što je vakcinacija, nisu prihvatljive. To je ušlo i u zapisnik danas, tako da je to stav kompletnog Kriznog štaba – rekao je Kon novinarima. On je na taj način prokomentarisao