Brza akcija MUP i BIA: Uhapšen zbog pretnji Vučiću, njegovom sinu i Vesiću

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- Pripadnici MUP, u saradnji sa BIA uhapsili su M.Z. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je uputio pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Osim predsedniku Srbije, M.Z. je pretio i njegovom sinu Danilu i zameniku gradonačelnika grada Beograda Goranu Vesiću, saopštio je MUP. Kako se navodi u saopštenju, on je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, jer je kako se sumnja, sinoć pozvao kancelariju Srpske napredne stranke, u Ulici Palmira Toljatija i uputio pretnje Vučiću, njegovom sinu i Vesiću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom