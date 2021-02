U toku finansijska kontrola imovine grupe oko Belivuka

Politika pre 32 minuta

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da se priprema nastavak operacije koja je počela hapšenjem grupe oko Veljka Belivuka i dodao da je u toku finansijska kontrola njihove imovine. „U ovom trenutku dok se kriminalna grupa Belivuk-Miljković nalazi u zatvoru sprovode se istražne radnje.

Naša jedinica koja se bavi finansijskim kontrolama proverava njihovu imovinu. Već je stavila zabranu na otuđenje, raspolaganje imovinom svh pripadnika organizovane kriminalne grupe i tako ćemo uvek raditi”, rekao je Vulin u Skupštini Srbije. On je dodao da kriminal obično za svoj prvenstveni interes ima pribavljanje protivpravne imovinske koristi i da država želi da pokaže da se to ne isplati. „Kada vam država jednog dana dođe, a uvek dođe po vas i oduzme vam to