Još danas temperatura iznad proseka, sutra se vraća zima

RTS pre 1 sat

Na severu i zapadu Srbije oblačno, posle podne mestimično kiša. U ostalim krajevima smena sunca i oblaka, a kiša uveče i tokom noći. Temperatura još danas iznad proseka, najviša od 13 do 19 stepeni. Kome je dosadilo proleće, a uželeo se zime, njegov dan je četvrtak.

Umereno do potpuno oblačno i dalje toplo, u većini mesta suvo. Posle podne na severu mestimično sa slabom kišom, koja će u toku noći da se proširi na celu zemlju. Na visokim planinama sneg. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južnih smerova, na severu i zapadu zemlje u pojačanju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 13 na severu do 19 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu oblačno, kasnije posle