Ministar građevinarstva obećao: Momirović: Auto-putem od Čačka do Požege do kraja godine

Blic pre 3 sata

Do kraja godine moramo i možemo da završmo najzahtevniju deonicu auto-puta "Miloš Veliki" od Preljine do Požege, izjavio je večeras ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, prilikom obilaska radova na tunelu Laz. "Mi to možemo samo ukoliko budemo radili u tri smene, a moći ćemo to da učinimo, jer radimo sa najboljim kineskim partnerima", rekao je Momirović. On je večeras obišao radove na najzahtevnijem delu deonice duge trideset