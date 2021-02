Lajović se mučio, pa "probudio" za preokret i duel sa Zverevom!

B92 pre 1 sat

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala Australijan opena.

Posle velikog preokreta pobedio je Španca Pedra Martinesa u četiri seta – 6:7 (5:7), 7:5, 6:1, 6:4. Bio je to treći trijumf tenisera iz Stare Pazove nad istim rivalom, ali najslađi jer je uspeo da ponovi najbolji rezultat u karijeri na Grend slemovima jer je do sada to 4. kolo na Rolan Garosu. I tako izborio sudar sa sedmim teniserom sveta Aleksanderom Zverevom iz Nemačke. Lajoviću je bio potreban set da se "probudi" protiv 47. igrača sveta, prepustivši mu vođstvo