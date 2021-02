Stefanović: Odluka o redovnom služenju vojnog roka, ukoliko bude doneta, važiće jednako za sve mlade ljude

Blic pre 22 minuta

Odluka o redovnom služenju vojnog roka, ukoliko bude doneta, važiće jednako za sve mlade ljude, rekao je danas ministar odbrane Nebojša Stefanović.

Ministarstvo je saopštilo da je on komentarišući informacije prema kojima će vojni rok moći da izbegnu oni koji plate ocenio da je reč o "lažnoj brizi za seljačku i radničku decu koju danas pokazuju određeni političari bivšeg režima". - To je toliko licemerno da je teško i komentarisati je. Koliko im je stalo do te dece i naše zemlje, demonstrirali su već dok su bili na vlasti kada su ostavili bez posla roditelje iste te dece, rasprodali i pozatvarali fabrike i