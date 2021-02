Gober stavio Janisa "na poster" VIDEO

B92 pre 2 sata | B92

Sjajno zakucavanje francuskog centra.

Košarkaši Jute Džez su rezultatom 125:119 porazili Milvoki Bakse i sa 21-5 skorom ostali na prvom mestu Zapadne konferencije. Rudi Gober, francuski centar iz redova Jute, odigrao je veoma dobar meč sa 27 poena i 12 skokova, ali i jednim vrhunskim potezom o kome se uveliko priča. Bilo je to snažno zakucavanje preko Janisa Adetokumba, čime je Francuz "posterizovao" Grka, kako se to košarkaškim rečnikom kaže. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.