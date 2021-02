"Na kraju - neka vrsta srpskog priznanja Kosova"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Volfgang Petrič kaže da je siguran da ce normalizacija odnosa Beograda i Prištine na kraju podrazumevati neku vrstu srpskog priznanja Kosova.

On je za Radio Slobodna Evropa (RSE) komentarisao nedavno pismo predsednika SAD Džoa Bajdena predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti i ocenio to pismo kao "početak zvanične komunikacije između Bajdena, kao predsednika SAD, i Vučića." "Veći deo pisma govori pozitivno o odnosima dve zemlje. Međutim, Bajden je želeo da ovim pismom još jednom pošalje poruku da su SAD uz zemlje koje su već priznale Kosovo", rekao je Petrič za RSE. On je dodao da