RHMZ upozorava: Ledeni dani

U jutarnjim satima umeren i jak mraz, a za vikend se očekuju ledeni dani sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta ispod nule.

U planinskim predelima i na jugu Srbije povremeno sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura će se kretati od minus 12 do minus osam stepeni Celzijusa, a najviša od minus pet do nule.Biće promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, a u planinskim predelima i na jugu oblačno, mestimično sa snegom. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. U Beogradu će se najniža temperatura kretati od minus deset do minus osam