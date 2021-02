Šef SZO: Ohrabruje pad broja zaraženih, ali nije vreme za popuštanje mera

Danas pre 2 sata | Piše: Beta/AP

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je danas da je pad broja zaraženih korona virusom širom sveta ohrabrujući, ali je upozorio da nije vreme za ublažavanje restriktivnih mera.

On je naveo da broj prijavljenih slučajeva zaraze na globalnom nivou opada već četiri nedelje, a broj smrtnih slučajeva dve nedelje. „Čini se da je do ovog pada došlo zbog zemalja koje strože sprovode mere javnog zdravlja. Sve to treba da nas ohrabri, ali zadovoljstvo je jednako opasno kao i sam virus“, rekao je Gebrejesus. On je dodao da sada nije vreme da bilo koja zemlja ublaži mere ili da se bilo koji pojedinac opusti. „Svaki život koji je sada izgubljen