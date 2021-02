CIK KiM: Nećemo prihvatiti glasove iz dijaspore posle roka

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

CENTRALNA izborna komisija na KiM saopštila je danas da neće prihvatiti glasove dijaspore koji poštom stignu u subotu, iako ih je agencija DHL obavestila da će zbog problema u Nemačkoj pakete dostaviti dan posle zakonskog roka.

Portparol CIK Valjmir Eljezi potvrdio je danas da je do sada stiglo 38.339 pisama sa glasovima iz dijaspore za predstojeće izbore na KiM zakazane za 14. februar. On je upozorio da CIK neće prihvatiti pakete koji stignu posle isteka zakonskog roka za glasanje iz inostranstva, prenosi "Koha ditore". „Danas se završava glasanja putem pošte i CIK nastavlja da prima pisma sa glasačkim listićima koji dolaze iz inostranstva do isteka zakonskog roka. Prijem pisama se vrši