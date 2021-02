"Iskreno, svaka mu čast"

B92 pre 29 minuta

Kanadski teniser Feliks Ože-Aljasim je govorio nakon šokantnog poraza u osmini finala od kvalifikanta Aslana Karaceva.

On je izgubio ovaj meč, iako je vodio sa 2-0 u setovima i držao sve u svojim rukama. "Da li sam mogao bolje da igram? Jasno je da jesam, pogotovu što sam vodio 2-0. Moram ponovo da odgledam meč, postojale su prilike da se vratim, da bar dođem do taj-brejka. Ali, da budem iskren, svaka mu čast, igrao je dobro, podigao je nivo igre posle drugog seta. Ja sam počeo da promašujem, postalo je teško od tog trenutka", rekao je Ože-Aljasim. On tvrdi da je bolji igrač nego