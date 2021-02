Vučić: Dugo će da traje korona VIDEO/FOTO

B92 pre 3 sata | B92, Tanjug

Predsednik Aleksandar Vučić predao je danas premijeru Severne Makedonije Zoranu Zaevu prvi kontigent vakcina koji Srbija donira toj zemlji.

Na granicnom prelazu Tabanovci Zaeva je docekao Vučić, koji mu je urucio 4.680 vakcina "Fajzer" neophodnih za imunizaciju građana protiv koronavirusa. "Doneli smo 4.680 vakcina, to je u prvoj fazi. Mislim da je to lepa vest za našu braću", rekao je Vučić. Zaev je na to uzvratio - hvala vam puno. Vučić je rekao da je kompanija Fajzer tražila da se vakcine predaju po svim procedurama U pitanju je polovina od ranije dogovorenih oko 8.000 doza koliko ce Srbija