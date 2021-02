Putin: Što smo snažniji, to jača politika obuzdavanja Rusije

Blic pre 9 sati

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Rusija još nije dostigla svoj vrhunac i da dostignuća Rusije u mnogim oblastima izazivaju ljutnju i otuda politika obuzdavanja prema njoj. „- Naši naučnici su izumeli vakcinu.

To nije jedino dostignuće. Imamo ih mnogo. To počinje da ljuti. Otuda i politika obuzdavanja. Čim smo se stabilizovali, stali na noge, odmah je počela politika obuzdavanja. Zar to ne vidite? Upravo tada, tiho, malim koracima, pa onda sve snažnije“ - rekao je on tokom sastanka sa urednicima ruskih medija koji je prenosila televizija Rusija 24. Kako je dodao, što je Rusija postajala snažnija, to je bila jača i ta politika obuzdavanja, prenosi Sputnjik. On je rekao i